Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:00, 26 января 2026Путешествия

Туриста нашли бездыханным с синяками на руках и пеной у рта в отеле Таиланда

Британского туриста нашли бездыханным с пеной у рта на полу в отеле Бангкока
Алина Черненко

Фото: ferdyboy / Shutterstock / Fotodom

Британского туриста нашли бездыханным при загадочных обстоятельствах в отеле столицы Таиланда Бангкока. Об этом пишет портал Khaosod.

Уточняется, что инцидент произошел 13 января, однако семью 21-летнего Джошуа Кершоу уведомили о произошедшем только девять дней спустя. Полицейские рассказали журналистам, что они приехали по вызову в отель в районе Ваттхана и увидели на полу в номере тело британца с синяками на тыльной стороне правой руки и белой пеной вокруг рта.

Материалы по теме:
С семейной парой туристов жестоко расправились в «Логове Дьявола» на глазах у дочерей. Убийцей оказался школьный учитель
С семейной парой туристов жестоко расправились в «Логове Дьявола» на глазах у дочерей. Убийцей оказался школьный учитель
29 августа 2025
Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео. Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео.Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
2 февраля 2025

Кровоизлияний на теле обнаружено не было, как и признаков повреждения внутренней поверхности губ. Причину кончины туриста установить пока не удалось.

Тело Кершоу отправили в судебно-медицинский институт больницы Чулалонгкорн. Полные результаты вскрытия ожидаются в ближайшие несколько дней.

В декабре 2025 года в этой же стране Азии другого британского туриста нашли бездыханным в номере роскошного отеля после встречи с трансгендерной женщиной (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). После получения показаний ее отпустили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы «Азова» сдались в плен вместе с темнокожим командиром

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    В российском приюте десятки кошек сварились заживо

    Спрогнозирован рост числа жалоб россиян с требованием вернуть деньги

    Названы основные признаки скорой поломки печки в автомобиле

    Стало известно о готовности Серхио Рамоса купить «Севилью» за 450 миллионов евро

    Лось показал жителям Подмосковья язык и попал на видео

    Доктор Мясников объяснил запрет на алкоголь при приеме антибиотиков

    Женщина раскрыла секреты долгих отношений с мужем старше ее на 21 год

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok