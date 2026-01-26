Туриста нашли бездыханным с синяками на руках и пеной у рта в отеле Таиланда

Британского туриста нашли бездыханным с пеной у рта на полу в отеле Бангкока

Британского туриста нашли бездыханным при загадочных обстоятельствах в отеле столицы Таиланда Бангкока. Об этом пишет портал Khaosod.

Уточняется, что инцидент произошел 13 января, однако семью 21-летнего Джошуа Кершоу уведомили о произошедшем только девять дней спустя. Полицейские рассказали журналистам, что они приехали по вызову в отель в районе Ваттхана и увидели на полу в номере тело британца с синяками на тыльной стороне правой руки и белой пеной вокруг рта.

Кровоизлияний на теле обнаружено не было, как и признаков повреждения внутренней поверхности губ. Причину кончины туриста установить пока не удалось.

Тело Кершоу отправили в судебно-медицинский институт больницы Чулалонгкорн. Полные результаты вскрытия ожидаются в ближайшие несколько дней.

В декабре 2025 года в этой же стране Азии другого британского туриста нашли бездыханным в номере роскошного отеля после встречи с трансгендерной женщиной (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). После получения показаний ее отпустили.

