Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:20, 22 декабря 2025Путешествия

Туриста нашли бездыханным в номере роскошного отеля Таиланда после встречи с трансгендером

Туриста нашли бездыханным в отеле Таиланда после встречи с трансгендером
Алина Черненко

Фото: CatwalkPhotos / Shutterstock / Fotodom

Британского туриста нашли бездыханным в номере роскошного отеля на тайском острове Самуи после встречи с трансгендерной женщиной (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает Khaosod.

Согласно предварительному расследованию, 28-летний иностранец по имени Крис вернулся в общий номер с 21-летней трансгендерной женщиной, с которой он познакомился в развлекательном заведении. Примерно через полчаса туда прибыл второй турист, Люк, с тайским мужчиной. Вскоре трансгендерная женщина покинула номер.

Материалы по теме:
Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео. Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео.Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
2 февраля 2025
Секс-рабство и жуткий ритуал. В Египте при загадочных обстоятельствах умерла девушка. Ее смерть не могут раскрыть годами
Секс-рабство и жуткий ритуал.В Египте при загадочных обстоятельствах умерла девушка. Ее смерть не могут раскрыть годами
18 февраля 2024

После этого Крис обнаружил пропажу около 1,5 тысячи фунтов стерлингов (более 162 тысяч рублей) наличными, решил, что это сделала его гостья, и пошел жаловаться на ресепшен. Внезапно он потерял сознание, после чего сотрудники отеля вызвали полицию.

Прибывшие на место стражи правопорядка обнаружили второго туриста, Люка, тоже без сознания в номере. Ему провели сердечно-легочную реанимацию и отвезли в больницу, однако спасти мужчину не удалось.

Тем временем специалисты в рамках расследования осмотрели номер, собрали образцы ДНК и отпечатки пальцев. Власти пытаются понять, могли ли стать причиной трагедии передозировка запрещенных веществ или злой умысел гостей, которые накачали туристов наркотиками, чтобы украсть их вещи.

Следователи уже допросили местного жителя и трансгендерную женщину, которую отпустили после получения показаний.

Ранее в отеле другого курорта Таиланда, Пхукета, нашли бездыханным 84-летнего немецкого туриста. Горничная наткнулась на тело иностранца, стоявшее на коленях у кровати.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Корреспондент «Ленты.ру» Николай Чигасов погиб в зоне СВО. Его атаковал украинский дрон под Северском

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Россиянам дали два совета по выбору качественной гирлянды

    Демократы потребовали расследовать сделки Уиткоффа

    МОК официально пригласил на Олимпиаду-2026 еще одного российского спортсмена

    Туриста нашли бездыханным в номере роскошного отеля Таиланда после встречи с трансгендером

    В Польше признали беззащитность Европы перед «Орешником»

    Голикова заявила об изменении в ситуации с рождаемостью в России

    В России раскритиковали озвученный в США призыв по переговорам с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok