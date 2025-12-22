Туриста нашли бездыханным в номере роскошного отеля Таиланда после встречи с трансгендером

Британского туриста нашли бездыханным в номере роскошного отеля на тайском острове Самуи после встречи с трансгендерной женщиной (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает Khaosod.

Согласно предварительному расследованию, 28-летний иностранец по имени Крис вернулся в общий номер с 21-летней трансгендерной женщиной, с которой он познакомился в развлекательном заведении. Примерно через полчаса туда прибыл второй турист, Люк, с тайским мужчиной. Вскоре трансгендерная женщина покинула номер.

После этого Крис обнаружил пропажу около 1,5 тысячи фунтов стерлингов (более 162 тысяч рублей) наличными, решил, что это сделала его гостья, и пошел жаловаться на ресепшен. Внезапно он потерял сознание, после чего сотрудники отеля вызвали полицию.

Прибывшие на место стражи правопорядка обнаружили второго туриста, Люка, тоже без сознания в номере. Ему провели сердечно-легочную реанимацию и отвезли в больницу, однако спасти мужчину не удалось.

Тем временем специалисты в рамках расследования осмотрели номер, собрали образцы ДНК и отпечатки пальцев. Власти пытаются понять, могли ли стать причиной трагедии передозировка запрещенных веществ или злой умысел гостей, которые накачали туристов наркотиками, чтобы украсть их вещи.

Следователи уже допросили местного жителя и трансгендерную женщину, которую отпустили после получения показаний.

Ранее в отеле другого курорта Таиланда, Пхукета, нашли бездыханным 84-летнего немецкого туриста. Горничная наткнулась на тело иностранца, стоявшее на коленях у кровати.

