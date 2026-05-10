Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
10:55, 10 мая 2026Спорт

Чимаев обратился с важной просьбой к главе UFC после поражения

Боец Чимаев попросил главу UFC сменить ему весовую категорию после поражения
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: John Jones / Imagn Images / Reuters

Боец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, обратился с важной просьбой к главе UFC Дане Уайту после поражения от американца Шона Стрикленда. Об этом сообщается на Youtube-канале UFC.

«После боя Хамзат сказал мне: "Хочу подняться. Больше не желаю выступать в этой весовой категории". Это захватывает», – сказал Уайт.

Ранее Чимаев проиграл американцу Шону Стрикленду в главном поединке турнира UFC 328, проходившего в Ньюарке (США). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Стрикленда раздельным решением судей. Таким образом, Чимаев потерпел первое поражение в карьере и лишился титула чемпиона UFC в среднем весе, которым владел до этого.

До боя соперники конфликтовали. Во время дуэли взглядов перед поединком Чимаев ударил Стрикленда ногой. Охранники разняли бойцов и вывели со сцены.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Финляндии выступили с требованием к ЕС в отношении России

    В российском городе начали проверку после обнаружения детей в заваленной мусором квартире

    Врач объяснила причины необычного цвета и запаха выделений из интимной зоны у женщин

    В Пакистане при взрыве автомобиля погибли 15 человек

    Эстония призвала Украину держать свои беспилотники подальше

    Работу южных аэропортов России восстановили в полном объеме

    Чимаев обратился с важной просьбой к главе UFC после поражения

    Мерц назвал Россию угрозой для всей Европы

    Актриса из «Перевала Дятлова» сравнила Москву с Дели и Шанхаем

    Голландец описал впечатления от Брестской крепости фразой «гусиная кожа и камень в горле»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok