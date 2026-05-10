Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
08:59, 10 мая 2026Спорт

Чимаев проиграл впервые в карьере и лишился титула чемпиона UFC

Хамзат Чимаев проиграл Шону Стрикленду и лишился титула чемпиона UFC
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kamran Jebreili / AP

Боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, проиграл американцу Шону Стрикленду в главном поединке турнира UFC 328, проходившего в Ньюарке (США). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Стрикленда раздельным решением судей. Таким образом, Чимаев потерпел первое поражение в карьере и лишился титула чемпиона UFC в среднем весе, которым владел до этого.

32-летний Чимаев выиграл 15 предыдущих поединков по правилам ММА, включая девять в UFC. Он завладел чемпионским поясом в августе 2025 года, когда победил южноафриканца Дрикуса Дю Плесси.

35-летний Стрикленд вернул себе титул чемпиона UFC в среднем весе. Американец одержал 31-ю победу в карьере при семи поражениях.

До боя соперники конфликтовали. Во время дуэли взглядов перед поединком Чимаев ударил Стрикленда ногой. Охранники разняли бойцов и вывели со сцены.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Еще один представитель шоу-бизнеса». Путин резко высказался о Борисе Джонсоне и его роли в украинском конфликте

    Роспотребнадзор рассказал о «щите» против хантавируса

    Чимаев проиграл впервые в карьере и лишился титула чемпиона UFC

    Бойцы ВСУ открыли огонь по дезертирам под Сумами

    Фицо дал совет Зеленскому

    Раскрыта самая популярная страна Европы для отдыха россиян

    Омбудсмен Украины выступил с критикой в адрес ТЦК

    Американский актер покайфовал под русскую народную песню в Венеции

    Россиянам назвали профессии с самыми большими отпусками

    Названо мощное упражнение для создания мужественной фигуры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok