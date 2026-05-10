Чимаев проиграл впервые в карьере и лишился титула чемпиона UFC

Хамзат Чимаев проиграл Шону Стрикленду и лишился титула чемпиона UFC

Боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, проиграл американцу Шону Стрикленду в главном поединке турнира UFC 328, проходившего в Ньюарке (США). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Стрикленда раздельным решением судей. Таким образом, Чимаев потерпел первое поражение в карьере и лишился титула чемпиона UFC в среднем весе, которым владел до этого.

32-летний Чимаев выиграл 15 предыдущих поединков по правилам ММА, включая девять в UFC. Он завладел чемпионским поясом в августе 2025 года, когда победил южноафриканца Дрикуса Дю Плесси.

35-летний Стрикленд вернул себе титул чемпиона UFC в среднем весе. Американец одержал 31-ю победу в карьере при семи поражениях.

До боя соперники конфликтовали. Во время дуэли взглядов перед поединком Чимаев ударил Стрикленда ногой. Охранники разняли бойцов и вывели со сцены.