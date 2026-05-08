Чимаев ударил ногой соперника во время дуэли взглядов перед чемпионским боем UFC

Чимаев ударил ногой Стрикленда во время дуэли взглядов перед титульным боем UFC

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев нанес удар ногой американцу Шону Стрикленду во время дуэли взглядов на пресс-конференции перед турниром UFC 328. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Инцидент произошел 7 мая в Ньюарке (штат Нью-Джерси), где в ночь на 10 мая состоится главный бой вечера за чемпионский титул. На протяжении пресс-конференции соперники обменивались оскорблениями, а затем Чимаев пнул Стрикленда. Отмечается, что охранники разняли бойцов и вывели со сцены.

В августе 2025 года Чимаев стал чемпионом UFC в среднем весе, оказавшись сильнее южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой уроженца Чечни единогласным судейским решением. Чимаев выиграл 9 из 9 поединков в UFC.

На счету Стрикленда 30 побед и семь поражений. Он — бывший чемпион UFC в среднем весе.

