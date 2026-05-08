11:58, 8 мая 2026

Чимаев ударил ногой соперника во время дуэли взглядов перед чемпионским боем UFC

Чимаев ударил ногой Стрикленда во время дуэли взглядов перед титульным боем UFC
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова

Фото: Joe Camporeale / USA TODAY Sports / Reuters

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев нанес удар ногой американцу Шону Стрикленду во время дуэли взглядов на пресс-конференции перед турниром UFC 328. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Инцидент произошел 7 мая в Ньюарке (штат Нью-Джерси), где в ночь на 10 мая состоится главный бой вечера за чемпионский титул. На протяжении пресс-конференции соперники обменивались оскорблениями, а затем Чимаев пнул Стрикленда. Отмечается, что охранники разняли бойцов и вывели со сцены.

В августе 2025 года Чимаев стал чемпионом UFC в среднем весе, оказавшись сильнее южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой уроженца Чечни единогласным судейским решением. Чимаев выиграл 9 из 9 поединков в UFC.

На счету Стрикленда 30 побед и семь поражений. Он — бывший чемпион UFC в среднем весе.

