18:01, 31 мая 2026

«Радиостанция Судного дня» передала новое зашифрованное слово

Радиостанция УВБ-76 передала фразу «НЖТИ 63691 ТЯЖОМАИС 2894 6830»
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nick Beer / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 передала на своих волнах новое зашифрованное слово. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Так называемая «Радиостанция Судного дня» в 15:22 по московскому времени передала: «НЖТИ 63691 ТЯЖОМАИС 2894 6830».

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание.

28 мая в эфире «жужжалки» прозвучали слова «вигвам» и «оттягивание».

