19:08, 31 мая 2026

Отдых под Калининградом стал дороже поездки в Сочи для россиян

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Отдых под Калининградом стал дороже поездки в Сочи для россиян — южный российский город по ценам на посуточную аренду обогнал Зеленоградск. Об этом сообщает радио «Бизнес ФМ» в Telegram-канале.

Средняя стоимость аренды жилья в Зеленоградске — 8,2 тысячи рублей, в Сочи же средняя цена — около 6,2 тысячи рублей, в Крыму — менее 5 тысяч, а в дагестанском Каспийске — 4,2 тысячи рублей.

Гендиректор турфирмы «Дельфин», вице-президент АТОР Сергей Ромашкин объяснил цены в прибалтийском городе ограниченной гостиничной базой и коротким сезоном. По его словам, в Зеленоградске представлены отели 3-4 звезды за почти одинаковую стоимость. При этом апартаменты и квартиры дешевле гостиниц почти вдвое, отметил он.

Ранее стало известно, что Суздаль стал самым дорогостоящим направлением для летнего отдыха в России. В топ-10 рейтинга также вошли Зеленоградск в Калининградской области, Новомихайловский и Бжид в Краснодарском крае, Мисхор, Оленевка и Алушта в Крыму и Сортавала в Карелии.

