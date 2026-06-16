Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:27, 16 июня 2026Мир

Канаду уличили во вранье о якобы ударе по Киево-Печерской лавре

Посольство России: Канада врет о якобы ударе по Киево-Печерской лавре
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Посольство России в Канаде в своем аккаунте в соцсети X заявило, что правительство страны целенаправленно дезинформирует общественность относительно инцидента с Киево-Печерской лаврой.

По данным российской стороны, канадский премьер-министр и его администрация осведомлены, что удар по лавре был нанесен ракетой из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot в результате работы украинской противовоздушной обороны.

В заявлении посольства подчеркивается, что российские военные никогда не планировали атак на гражданскую инфраструктуру.

Пожар в Киево-Печерской лавре разгорелся 15 июня, в ту же ночь российские военнослужащие наносили по украинским городам удар возмездия. Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что страны Запада на протяжении долгого времени не интересовались разграблением Киево-Печерской лавры властями Украины, но при этом моментально обвинили Россию в якобы ударе по культурному объекту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Потерпели крах усилия Киева». Россия победила Украину в Гааге в деле по Крыму. Что известно о решении суда?

    Пашинян отправит на съезд первых леди в США свою бывшую жену

    Пикап Wingle от Great Wall прошел почти полмиллиона километров без капитального ремонта

    Назван вероятный срок перехода Константиновки под контроль России

    Россиянам назвали летние причины срочно везти питомца к врачу

    Пастора приговорили к пожизненному заключению за соблазнение прихожанок

    Раскрыт неочевидный плюс отказа от секса

    Российский школьник умер после курения вейпа

    Обнаружен способ снизить потерю костной массы

    Канаду уличили во вранье о якобы ударе по Киево-Печерской лавре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok