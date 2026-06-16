Канаду уличили во вранье о якобы ударе по Киево-Печерской лавре

Посольство России: Канада врет о якобы ударе по Киево-Печерской лавре

Посольство России в Канаде в своем аккаунте в соцсети X заявило, что правительство страны целенаправленно дезинформирует общественность относительно инцидента с Киево-Печерской лаврой.

По данным российской стороны, канадский премьер-министр и его администрация осведомлены, что удар по лавре был нанесен ракетой из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot в результате работы украинской противовоздушной обороны.

В заявлении посольства подчеркивается, что российские военные никогда не планировали атак на гражданскую инфраструктуру.

Пожар в Киево-Печерской лавре разгорелся 15 июня, в ту же ночь российские военнослужащие наносили по украинским городам удар возмездия. Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что страны Запада на протяжении долгого времени не интересовались разграблением Киево-Печерской лавры властями Украины, но при этом моментально обвинили Россию в якобы ударе по культурному объекту.