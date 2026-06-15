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Бывший СССР
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14:42, 15 июня 2026Бывший СССР

Захарова указала на лицемерие Запада из-за Киево-Печерской лавры

Захарова: Запад не волновало разграбление Киево-Печерской лавры Зеленским
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Страны Запада на протяжении долгого времени не волновало разграбление Киево-Печерской лавры президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением, но при этом они моментально обвинили Россию в якобы ударе по культурному объекту. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«При этом за все последние годы про преследование режимом Зеленского канонической православной церкви на Украине и попытки установления контроля над Киево-Печерской лаврой с применением физического и психологического насилия европейскими политиками не было произнесено ни слова», — указала дипломат.

Захарова также напомнила, что Киево-Печерская лавра имеет статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако Киев и западные державы это не волнует.

Ранее в Минобороны России сообщили, что на территории Киево-Печерской лавры произошел пожар из-за удара украинской ракеты Patriot. Как указали в оборонном ведомстве, поставленная США ракета упала на комплекс зданий древнего православного монастыря во время работы системы противовоздушной обороны. При этом она могла сдетонировать из-за истекшего срока годности.

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