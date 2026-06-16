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04:24, 16 июня 2026Мир

Нехватка комплексов Patriot заставила Европу задуматься о покупке аналога

Bloomberg: В Европе изучают возможность закупить системы ПВО SAMP/T из-за нехватки Patriot
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Европейские страны, а также государства на Ближнем Востоке, изучают возможность закупить европейский аналог систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot — SAMP/T NG — из-за ограниченной доступности американских комплексов. Такие данные приводит агентство Bloomberg.

В статье говорится, что консорциум Eurosam рассматривает варианты поставок SAMP/T NG с Кувейтом и Венгрией. Интерес к этой системе есть у около 15 стран, в том числе у Швейцарии и Эстонии.

SAMP/T NG называют европейской альтернативой системам Patriot, чьи поставки затрудняются из-за высокого спроса и ограниченных возможностей производства.

Ранее в России указали на главную проблему европейской ПВО SAMP/T NG. Ее невозможно быстро масштабировать, а первые поставки могут произойти не раньше 2029 года.

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