В России указали на главную проблему европейской ПВО

Производство европейской альтернативы американского Patriot не масштабируется

Производство европейской альтернативы американской системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot не масштабируется. На главную проблему современной европейской ПВО указал российский Telegram-канал «Военная хроника».

Издание обратило внимание на то, что франко-итальянский консорциум EUROSAM предложил Швейцарии свой зенитный ракетный комплекс SAMP/T NG в качестве альтернативы американскому Patriot, однако первая батарея европейской системы ПВО может быть поставлена швейцарской стороне не ранее 2029 года. «Это наглядно показывает главную проблему современной ПВО — ее невозможно быстро масштабировать», — говорится в публикации.

В ноябре прошлого года Telegram-канал «Украина.ру» заметил, что киевский эксперт по авиации Валерий Романенко заявил, что Украине почти нечем сбивать баллистические ракеты.

В августе портал Defence24 рассказал, что в конце июля на полигоне Бискаросс в регионе Новая Аквитания (Франция) прошли испытания управляемой зенитной ракеты Aster Block 1 New Technology, которая может стать европейским ответом на американскую систему Patriot.