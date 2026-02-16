Производство европейской альтернативы американской системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot не масштабируется. На главную проблему современной европейской ПВО указал российский Telegram-канал «Военная хроника».
Издание обратило внимание на то, что франко-итальянский консорциум EUROSAM предложил Швейцарии свой зенитный ракетный комплекс SAMP/T NG в качестве альтернативы американскому Patriot, однако первая батарея европейской системы ПВО может быть поставлена швейцарской стороне не ранее 2029 года. «Это наглядно показывает главную проблему современной ПВО — ее невозможно быстро масштабировать», — говорится в публикации.
В ноябре прошлого года Telegram-канал «Украина.ру» заметил, что киевский эксперт по авиации Валерий Романенко заявил, что Украине почти нечем сбивать баллистические ракеты.
В августе портал Defence24 рассказал, что в конце июля на полигоне Бискаросс в регионе Новая Аквитания (Франция) прошли испытания управляемой зенитной ракеты Aster Block 1 New Technology, которая может стать европейским ответом на американскую систему Patriot.