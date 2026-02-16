Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:30, 16 февраля 2026Наука и техника

В России указали на главную проблему европейской ПВО

Производство европейской альтернативы американского Patriot не масштабируется
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Производство европейской альтернативы американской системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot не масштабируется. На главную проблему современной европейской ПВО указал российский Telegram-канал «Военная хроника».

Издание обратило внимание на то, что франко-итальянский консорциум EUROSAM предложил Швейцарии свой зенитный ракетный комплекс SAMP/T NG в качестве альтернативы американскому Patriot, однако первая батарея европейской системы ПВО может быть поставлена швейцарской стороне не ранее 2029 года. «Это наглядно показывает главную проблему современной ПВО — ее невозможно быстро масштабировать», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

В ноябре прошлого года Telegram-канал «Украина.ру» заметил, что киевский эксперт по авиации Валерий Романенко заявил, что Украине почти нечем сбивать баллистические ракеты.

В августе портал Defence24 рассказал, что в конце июля на полигоне Бискаросс в регионе Новая Аквитания (Франция) прошли испытания управляемой зенитной ракеты Aster Block 1 New Technology, которая может стать европейским ответом на американскую систему Patriot.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России раскрыли реальную биографию предполагаемого перебежчика на сторону Украины

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россиянка получила в подарок от мужа Cartier и попала на штраф

    В Госдуме предложили ввести шестизначные штрафы за одну уловку при продаже автомобилей

    Бесплодная женщина родила две пары близнецов в один день с разницей в год

    В Госдуме призвали решать квартирный вопрос как в Белоруссии

    Рябков рассказал об угрозах и рисках в ходе переговоров по Украине

    Пострадавшей от любовника россиянке дали одно право

    Адвокат потерпевших раскрыл подробности о сроке для соучастников теракта в «Крокусе»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok