Apple похоронила свой провальный продукт

Мин-Чи Ко: Apple похоронила шлем Vision Pro и собралась выпустить умные очки

Корпорация Apple не будет выпускать продолжение Vision Pro, а сосредоточится на других носимых устройствах. Об этом в своем X заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

По информации специалиста, который неоднократно точно предсказывал решения и новые гаджеты Apple, в американской компании решили похоронить Vision Pro. Мин-Чи Ко выяснил, что Джон Тернус, который скоро станет новым главой IT-гиганта, решил закрыть продолжение Vision Pro и более простую версию Vision Air. Проекты гарнитур дополненной и виртуальной реальности похоронили из-за низких продаж.

Вместо этого Apple займется разработкой очков с искусственным интеллектом (ИИ) без экрана. По словам Ко, компания перенаправляет свои усилия в сторону этого проекта из-за его большого массового потенциала. Эта модель может выйти в 2027 году. Вторым устройством окажутся очки с дисплеями, которое выйдет не раньше 2029 года.

Продолжение Vision Pro, возможно, появится в будущем, но нескоро. Провальное устройство Apple вышло в феврале 2024 года, а осенью 2025-го фирма представила версию шлема с новым процессором. В рознице девайс оценивали в 3500 долларов (около 260 тысяч рублей).

Ранее авторы BGR перечислили причины не приобретать устройства Apple. К ним они отнесли высокую стоимость техники, закрытую экосистему и ограниченность в настройке девайсов.