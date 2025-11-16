На Украине пожаловались на нехватку техники для уничтожения ракет

Киевский эксперт по авиации Валерий Романенко заявил, что Украине почти нечем сбивать баллистические ракеты. Об этом пишет Telegram-канал «Украина.ру».
По его словам, сейчас на вооружении Украины сейчас находится не более 10 комплексов Patriot и лишь один зенитный ракетный комплекс SAMP/T, способных перехватывать баллистические цели.
По словам Романенко, таким «мизерным количеством» систем невозможно обеспечить защиту всех критически важных объектов и предприятий.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский экстренно отправится в Грецию, чтобы попросить у властей этой страны-члена Североатлантического альянса (НАТО) системы Patriot. Кроме того, он надеется договориться о поставках истребителей Mirage 2000-5Mk2.