Евродепутат обвинил ЕС в участии в украинском конфликте

Евродепутат фон дер Шуленбург обвинил ЕС в участии в украинском конфликте

Европейский союз (ЕС) не способен выступать посредником в урегулировании украинского конфликта, так как сам является его участником. Такое мнение в интервью ТАСС выразил депутат Европарламента от немецкой партии BSW (ранее «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») Михаэль фон дер Шуленбург.

«В качестве посредника — точно нет. Они являются участниками войны. То есть я бы всё-таки сказал, что ЕС — участник войны», — подчеркнул политик.

По его словам, Германия и ряд других стран де-факто давно вовлечены в боевые действия: они поставляют оружие, передают разведданные, помогают в применении вооружений. Однако их открыто не называют воюющими сторонами из-за фактора ядерного сдерживания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом трехстороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным.