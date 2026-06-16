Российский школьник умер после курения вейпа

В Уссурийске 12-летний школьник умер после курения вейпа

В Уссурийске 12-летний школьник умер после курения вейпа, точная причина трагедии неизвестна. Об этом сообщил Минздрав Приморского края в своем Telegram-канале.

«В Уссурийске вчера (15 июня) с признаками быстро наступившей смерти погиб подросток 12 лет. Из наиболее вероятных причин врачи отметили курение вейпа. Обстоятельства устанавливаются», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в Москве в руках 17-летнего подростка взорвался вейп. Житель столицы получил травмы лица и ожоги рук. Между тем обошлось без госпитализации — юношу отправили на амбулаторное лечение.