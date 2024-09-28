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18:11, 28 сентября 2024Россия

В руках российского подростка взорвался вейп

SHOT: подросток, в руках которого взорвался вейп, получил травмы лица

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В руках российского подростка взорвался вейп. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на северо-востоке Москвы в субботу, 28 сентября, в квартире, расположенной по адресу: улица Стартовая. 17-летний юноша поставил вейп на зарядку, однако в один момент решил воспользоваться им, не отсоединив от сети. В результате устройство взорвалось у него в руках. Москвич получил травмы лица и ожоги рук. Между тем обошлось без госпитализации — юноша находится на амбулаторном лечении.

Ранее в сентябре стало известно, что у пассажирки самолета авиакомпании EasyJet внезапно загорелся вейп, который лежал у нее в сумке. Случившееся вызвало хаос в салоне: из ручной клади повалил густой дым, а вскоре после этого владелица сумочки, пытаясь покинуть судно, прожгла ею пол.

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      Полина Кислицына
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