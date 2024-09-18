Загоревшийся вейп в сумке пассажирки вызвал хаос на борту самолета

Загоревшийся вейп в сумке пассажирки EasyJet вызвал хаос на борту самолета

Лежавший в сумке вейп пассажирки самолета авиакомпании EasyJet внезапно загорелся незадолго до вылета и вызвал хаос в салоне. Об этом пишет Greek City Times.

Инцидент произошел на борту лайнера, летевшего из греческого города Ираклион в Лондон. Пассажиры рассказали, что они услышали хлопки и увидели густой черный дым, исходящий из ручной клади одной из попутчиц. Женщина попыталась поскорее покинуть самолет и в суматохе уронила дымящуюся сумку, которая прожгла пол.

Как сообщает издание, все 236 пассажиров, включая двух детей, были благополучно эвакуированы на взлетно-посадочную полосу с помощью аварийных трапов. Аварийные службы быстро прибыли к воздушному судну. Через некоторое время путешественникам разрешили вернуться в самолет, чтобы забрать свои вещи. EasyJet предоставила им талоны на питание и организовала запасной рейс.

В июле в самолете авиакомпании Qantas произошел пожар из-за застрявшей между креслами зажигалки. Она самовоспламенилась сразу после взлета.