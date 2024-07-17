В самолете с пассажирами на борту произошел пожар из-за застрявшей между креслами вещи

В самолете Qantas произошел пожар из-за застрявшей между креслами зажигалки

В самолете авиакомпании Qantas с пассажирами на борту произошел пожар из-за застрявшей между креслами вещи. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что лайнер вылетел из аэропорта Чанги, Сингапур, в Брисбен, Австралия, 3 июля. Вскоре после взлета самовоспламенилась застрявшая между креслами зажигалка. Пожар был успешно ликвидирован членами экипажа.

Ранее у самолета авиакомпании United Airlines в воздухе отвалился кусок обшивки двигателя. Нештатная ситуация произошла с Airbus A320, летевшим из Коннектикута в Колорадо, США. На борту находились 124 пассажира и 5 членов экипажа.