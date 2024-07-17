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09:22, 17 июля 2024Путешествия

В самолете с пассажирами на борту произошел пожар из-за застрявшей между креслами вещи

В самолете Qantas произошел пожар из-за застрявшей между креслами зажигалки

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В самолете авиакомпании Qantas с пассажирами на борту произошел пожар из-за застрявшей между креслами вещи. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что лайнер вылетел из аэропорта Чанги, Сингапур, в Брисбен, Австралия, 3 июля. Вскоре после взлета самовоспламенилась застрявшая между креслами зажигалка. Пожар был успешно ликвидирован членами экипажа.

Ранее у самолета авиакомпании United Airlines в воздухе отвалился кусок обшивки двигателя. Нештатная ситуация произошла с Airbus A320, летевшим из Коннектикута в Колорадо, США. На борту находились 124 пассажира и 5 членов экипажа.

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      Марк Успенский
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