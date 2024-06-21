У самолета со 124 пассажирами на борту в воздухе отвалился кусок двигателя

У самолета United Airlines сразу после взлета отвалился кусок обшивки двигателя

У самолета авиакомпании United Airlines в воздухе отвалился кусок обшивки двигателя. Об этом пишет The Independent.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла с Airbus A320, летевшим из Коннектикута в Колорадо, США. На борту находилось 124 пассажира и 5 членов экипажа.

Как сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), члены экипажа сразу после взлета услышали непонятный шум. Пилоты решили развернуть воздушное судно и вернуться в аэропорт вылета. После посадки путешественников пересадили на другие рейсы. FAA начала расследование инцидента.

Ранее двигатель самолета авиакомпании Virgin Australia с десятками пассажиров на борту загорелся в воздухе. По предварительным данным, это случилось после столкновения с птицей.

