Пассажирский Boeing внезапно начал падать во время полета. Из-за чего сотни перепуганных пассажиров летали по салону?

Пассажир Latam Airlines Лукас Элвуд сравнил падение самолета с землетрясением

Около 50 пассажиров рейса LA800 чилийской авиакомпании Latam Airlines получили травмы после того, как летевший из Сиднея в Окленд самолет начал падать из-за внезапно возникшей технической неполадки.

После приземления в международном аэропорту Окленда воздушное судно встретили сотрудники экстренной помощи. 13 пострадавших доставили в больницу Мидлмора.

Один из пассажиров Latam Airlines сравнил резкое снижение самолета с землетрясением

Boeing 787-9 Dreamliner, на борту которого находились 263 пассажира и 9 членов экипажа, вылетел из Сиднея в понедельник, 11 марта, в 11:35 по местному времени. Примерно на двух третях пути лайнер начало сильно трясти.

Один из находившихся на борту Latam Airlines пассажиров, диджей из Окленда Лукас Элвуд, рассказал, что резкое снижение лайнера произошло менее чем за секунду.

Ощущение было такое, будто только что произошло землетрясение Лукас Элвуд пассажир самолета Latam Airlines

По словам Элвуда, все, что не было пристегнуто ремнями, мгновенно начало падать. Он добавил, что пассажиры и члены экипажа получили ранения и истекали кровью, в салоне началась паника.

Новозеландец также пожаловался, что после инцидента пассажирам предоставили очень мало информации. Более того, авиакомпания не предлагала ему ни компенсации, ни извинений.

Пассажиры, находившиеся на борту Latam Airlines, рассказали, что самолет внезапно начал падать Фото: Brian Adam Jokat / Reuters

Другой пассажир рейса, Брайан Джокат, отметил, что во время полета он спал, но, как только началась тряска, он сразу же проснулся и увидел своего попутчика прибитым к потолку.

«Затем он упал и ударился головой о подлокотник. Весь самолет кричал»,— поделился Джокат, добавив, что люди вылетали со своих мест, летали по проходам и ударялись о верхнюю часть самолета.

Еще одна очевидица инцидента, Валентина, рассказала, что потолок лайнера в какой-то момент начал ломаться от бившихся о него людей.

Пилот начавшего падать самолета Latam Airlines был в шоке

По словам находившихся на борту пассажиров, когда самолет приземлился, пилот был в шоке и признался, что «датчики просто погасли». Свидетели происшествия уверяли, что без приборной панели пилот ненадолго потерял способность управлять воздушным судном.

Представители перевозчика заявили, что инцидент произошел из-за технической неполадки, которая привела к мощной тряске. Какая именно была проблема, они не уточнили.

Десять пассажиров и три бортпроводника были госпитализированы

Пострадавшим оказали помощь бригады скорой помощи, которые ждали самолет, благополучно приземлившийся в аэропорту Окленда. 13 человек были госпитализированы, в том числе один — в тяжелом состоянии. Среди оказавшихся в больнице было четыре пассажира из Австралии, два — из Бразилии, два — из Новой Зеландии, а также один пассажир из Франции и один — из Чили. Кроме того, на дальнейшее лечение были доставлены трое бортпроводников.

Пассажир по имени Брайан Джокат признался, что видел, как его попутчики вылетали со своих мест Фото: Brian Adam Jokat / Reuters

По состоянию на утро вторника, 12 марта, в больнице Мидлмора остается четыре пациента. Угрозы для их жизни нет.

Генеральный директорат гражданской авиации Чили начал расследование

12 марта Генеральный директорат гражданской авиации Чили (DGAC) подтвердил, что начал расследование инцидента.

Мы сожалеем о ситуации, в которой оказались пассажиры, но подтверждаем нашу приверженность безопасности воздушных перевозок Генеральный директорат гражданской авиации Чили

Поскольку инцидент произошел в международном воздушном пространстве, к расследованию подключилась Новозеландская комиссия по расследованию транспортных происшествий (TAIC).

«TAIC находится в процессе сбора доказательств, имеющих отношение к расследованию, включая изъятие бортовых самописцев голоса и полетных данных», — говорится в заявлении TAIC.

Компания Boeing подтвердила, что инцидент произошел на борту одного из ее самолетов, добавив, что работает над сбором дополнительной информации и поддерживает контакт с авиакомпанией.

После последнего инцидента с одним из самолетов компании акции Boeing упали примерно на три процента. В январе Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило авиапроизводителю расширять производство своих самых продаваемых узкофюзеляжных самолетов 737 MAX из-за «неприемлемых» проблем с качеством.

