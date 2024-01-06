Власти США распорядились о немедленной проверке самолетов Boeing 737 MAX 9

FAA распорядилось остановить эксплуатацию и проверить самолеты Boeing 737 MAX 9

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось приостановить эксплуатацию «отдельных» самолетов Boeing 737 MAX 9 для проведения немедленной проверки после недавнего происшествия с пассажирским авиалайнером этого типа.

Согласно заявлению властей, директива затрагивает приблизительно 171 воздушное судно. Инспекция каждого самолета, по оценкам FAA, займет от четырех до восьми часов.

6 января пассажирский самолет американской авиакомпании Alaska Airlines экстренно приземлился в Портленде, штат Орегон, из-за оторвавшегося во время полета окна и части фюзеляжа. На борту находились 174 пассажира и шесть членов экипажа, никто не пострадал. После этого перевозчик временно отказался от использования самолетов Boeing 737-9.

В конце декабря компания Boeing попросила авиаперевозчиков проверить новые самолеты 737 MAX, поскольку в системе управления рулем направления может быть ослаблен болт.