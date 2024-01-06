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16:35, 6 января 2024Путешествия

Американская авиакомпания отказалась от самолетов Boeing из-за оторванного окна

Alaska Airlines временно отказалась от самолетов Boeing из-за оторванного окна

Фото: @strawberrvy / Reuters

Американская авиакомпания Alaska Airlines временно отказалась от использования самолетов Boeing 737-9 из-за оторвавшегося окна и части фюзеляжа у одного из них. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Уточняется, что все 65 самолетов, находящихся в распоряжении Alaska Airlines, вернут в эксплуатацию только после завершения полного технического обслуживания и проверок безопасности. Это произойдет в течение ближайших дней, заметил генеральный директор авиакомпании Бен Миникуччи.

Ранее пассажирский самолет Alaska Airlines экстренно приземлился в Портленде, штат Орегон, из-за оторвавшегося во время полета окна и части фюзеляжа. На борту находились 174 пассажира и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

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      Зарина Дзагоева
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