Boeing попросила проверять новые самолеты 737 MAX из-за ослабления болтов

Boeing попросила перевозчиков проверить самолеты 737 MAX из-за ослабления болтов

Компания Boeing попросила авиаперевозчиков проверить новые самолеты 737 MAX, поскольку в системе управления рулем направления может быть ослаблен болт. Об этом сообщило Федеральное управление авиации (Federal Aviation Administration, FAA) США.

Обнаружено уже два случая неисправности. В первом на болте не было гайки, что один из эксплуатантов выявил во время планового технического обслуживания. Во втором случае гайка была неправильно затянута, но это установила сама Boeing на одном из самолетов, которые еще не передали для использования.

В FAA добавили, что будут тщательно следить за целевыми проверками из-за этого ослабления болта.

Ранее самолет неназванной американской авиакомпании экстренно сменил курс и сел в другом городе с горящим двигателем. Boeing 737, на борту которого было 199 пассажиров, приземлился благополучно, хотя многие люди были напуганы.