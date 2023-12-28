Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
22:06, 28 декабря 2023Путешествия

Boeing попросила проверять новые самолеты 737 MAX из-за ослабления болтов

Boeing попросила перевозчиков проверить самолеты 737 MAX из-за ослабления болтов

Фото: Lindsey Wasson / Reuters

Компания Boeing попросила авиаперевозчиков проверить новые самолеты 737 MAX, поскольку в системе управления рулем направления может быть ослаблен болт. Об этом сообщило Федеральное управление авиации (Federal Aviation Administration, FAA) США.

Обнаружено уже два случая неисправности. В первом на болте не было гайки, что один из эксплуатантов выявил во время планового технического обслуживания. Во втором случае гайка была неправильно затянута, но это установила сама Boeing на одном из самолетов, которые еще не передали для использования.

В FAA добавили, что будут тщательно следить за целевыми проверками из-за этого ослабления болта.

Ранее самолет неназванной американской авиакомпании экстренно сменил курс и сел в другом городе с горящим двигателем. Boeing 737, на борту которого было 199 пассажиров, приземлился благополучно, хотя многие люди были напуганы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Командующий армией Нидерландов заявил об угрозе войны с Россией

      Слуцкий предложил ввести уголовное наказание за русофобию

      Российская авиакомпания получит еще один Boeing

      Boeing попросила проверять новые самолеты 737 MAX из-за ослабления болтов

      Минюст Украины решил конфисковать два российских Ан-148

      В США рассказали об ответе России на расширение территории Штатов

      В Испании не наказывали нарушавших антидопинговые правила спортсменов

      Украина запросила экстренную встречу с донорами по финансированию

      Система ПВО отразила атаку ВСУ на Мелитополь

      В Киеве предъявили обвинение украинцу за попытку угнать самолет ВКС России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости