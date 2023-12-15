Пассажиры самолета описали посадку с горящим двигателем словами «рев и грохот»

12 News: самолет рейса Ньюарк — Денвер сел в другом городе с горящим двигателем

Самолет неназванной американской авиакомпании экстренно сменил курс и сел в другом городе с горящим двигателем. Пассажиры описали произошедшее на борту словами «рев и грохот», сообщает портал 12 News.

Известно, что лайнер следовал из Ньюарка в Денвер, но был вынужден совершить аварийную посадку в городе Уичито. Boeing 737, на борту которого было 199 пассажиров, приземлился благополучно, хотя многие люди были напуганы.

Пол Видлер (Paul Widler) в разговоре с журналистами вспомнил, что услышал рев с правой стороны самолета. Другая участница рейса, Кели Джагер (Keli Jager), сообщила о рывке и грохоте. По ее словам, хотя пилот и бортпроводники сохраняли спокойствие, приземление было «немного непростым».

«Мы видели вырывающееся пламя и дым. К счастью, мы выжили», — добавил Видлер. Еще один пассажир рассказал, что происходящее в салоне было похоже на турбулентность.

Ранее в декабре самолет российской авиакомпании S7 Airlines экстренно сел в Новосибирске со вспыхнувшим двигателем. На опубликованном видео показано, что из-под его крыла начало вырываться пламя, стали слышны хлопки.