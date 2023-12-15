Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:03, 15 декабря 2023Путешествия

Пассажиры самолета описали посадку с горящим двигателем словами «рев и грохот»

12 News: самолет рейса Ньюарк — Денвер сел в другом городе с горящим двигателем

Фото: Jana Glose / Globallookpress.com

Самолет неназванной американской авиакомпании экстренно сменил курс и сел в другом городе с горящим двигателем. Пассажиры описали произошедшее на борту словами «рев и грохот», сообщает портал 12 News.

Известно, что лайнер следовал из Ньюарка в Денвер, но был вынужден совершить аварийную посадку в городе Уичито. Boeing 737, на борту которого было 199 пассажиров, приземлился благополучно, хотя многие люди были напуганы.

Материалы по теме:
Один день из жизни самолета. Как все устроено?
Один день из жизни самолета. Как все устроено?
Реклама
19 апреля 2023
В России произошли два похожих аварийных случая с двигателями самолетов. Что стало причиной экстренной посадки?
В России произошли два похожих аварийных случая с двигателями самолетов. Что стало причиной экстренной посадки?
8 декабря 2023

Пол Видлер (Paul Widler) в разговоре с журналистами вспомнил, что услышал рев с правой стороны самолета. Другая участница рейса, Кели Джагер (Keli Jager), сообщила о рывке и грохоте. По ее словам, хотя пилот и бортпроводники сохраняли спокойствие, приземление было «немного непростым».

«Мы видели вырывающееся пламя и дым. К счастью, мы выжили», — добавил Видлер. Еще один пассажир рассказал, что происходящее в салоне было похоже на турбулентность.

Ранее в декабре самолет российской авиакомпании S7 Airlines экстренно сел в Новосибирске со вспыхнувшим двигателем. На опубликованном видео показано, что из-под его крыла начало вырываться пламя, стали слышны хлопки.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Украине в зале заседаний произошел взрыв, ранены более 20 человек. Гранаты подорвал депутат от партии Зеленского

      На Украине предложили ввести общевойсковую подготовку для женщин

      Ученые назвали необходимое количество шагов в день для профилактики деменции

      В Петербурге найдена «царица-сосуля»

      Венгрия настояла на разблокировке средств ЕС в обмен на помощь Украине

      В США предположили сроки поражения Украины без западной помощи

      Стали известны подробности в деле нападавшего на прохожих с кастетом россиянина

      Пассажиры самолета описали посадку с горящим двигателем словами «рев и грохот»

      Набиуллину спросили о ценах на яйца

      В российском городе ДТП с десятками машин сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости