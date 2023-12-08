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11:06, 8 декабря 2023Путешествия

Пылающий двигатель экстренно севшего в Новосибирске самолета попал на видео

Охваченный огнем самолет S7, летевший из Новосибирска в Москву, попал на видео

Пылающий двигатель самолета российской авиакомпании S7 Airlines, экстренно севшего в Новосибирске, попал на видео. Его публикует Telegram-канал «Говорит Москва».

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским воздушным судном, летевшим из Новосибирска в Москву, в пятницу, 8 декабря. На кадрах виден охваченный огнем лайнер. Из-под его крыла начало вырываться пламя и стали слышны хлопки.

Самолет S7 экстренно сел в Новосибирске из-за возгорания двигателей. Практически сразу после взлета произошел помпаж обоих двигателей. Предположительно, возникла проблема с давлением.

По словам одного из пассажиров рейса, неполадки в работе двигателей заметили еще во время разгона.

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      Фариза Бацазова
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