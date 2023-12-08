Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:21, 8 декабря 2023Россия

Самолет экстренно сел в Новосибирске из-за возгорания двигателей

В Новосибирске самолет S7 экстренно сел из-за возгорания двигателей

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Самолет авиакомпании S7 экстренно сел в Новосибирске из-за возгорания двигателей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным Mash Siberia, рейс Новосибирск — Москва отправился в 06:21. Практически сразу после взлета произошел помпаж обоих двигателей. Предположительно, произошла проблема с давлением.

Уточняется, что в 07:04 самолет благополучно сел в Толмачево. Все 176 пассажиров вышли самостоятельно.

В пятницу, 20 октября, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Томск, совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска из-за «некорректной работы одной силовой установки». На борту самолета находилось 165 пассажиров.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Белый дом отказался гарантировать Украине дальнейшую помощь. Когда у США закончатся средства для ВСУ?

      В России ответили на вопрос о способном помочь Украине американском оружии

      Россиянка описала попутчиков в поезде Таиланда словами «только едят или спят»

      Самолет экстренно сел в Новосибирске из-за возгорания двигателей

      Сексолог дала советы по выбору эротического подарка на Новый год

      В Польше заявили о рывке России в технологической гонке с Западом

      Российские войска при помощи FPV-дрона уничтожили пехоту ВСУ

      Преподаватель балета занялся сексом с ученицами и избежал тюрьмы

      Сыну Байдена вменили обвинения в уклонении от уплаты налогов

      Пострадавших при стрельбе в брянской школе доставили в Москву

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости