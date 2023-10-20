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06:07, 20 октября 2023Путешествия

Самолет со 165 пассажирами сел в Новосибирске с одним работающим двигателем

Летевший в Томск самолет S7 сел в Новосибирске с одним работающим двигателем

Фото: Kseniia Ilinykh / Unsplash

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Томск, совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram.

Уточняется, что решение о посадке было принято из-за «некорректной работы одной силовой установки». На борту самолета находилось 165 пассажиров, информации о пострадавших не сообщается. Посадка прошла в штатном режиме, в результате происшествия опасных последствий не наступило. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее летевший из Турции в Россию пассажирский самолет авиакомпании Southwind экстренно сменил курс и приземлился в Литве. По данным Ассоциации туроператоров России, самолет вылетел с небольшой задержкой примерно в 19:20 и около полуночи сел в Вильнюсе. По некоторым данным, поводом для экстренной посадки могла стать необходимость оказать помощь человеку на борту.

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      Марина Совина
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