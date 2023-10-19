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10:26, 19 октября 2023Путешествия

Летевший в Россию пассажирский самолет экстренно сел в Литве

Летевший из Турции в Россию самолет Southwind экстренно приземлился в Литве

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший из Турции в Россию пассажирский самолет экстренно сменил курс и приземлился в Литве. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

Непредвиденная ситуация произошла на борту лайнера чартерной турецкой авиакомпании Southwind, который следовал из Антальи в Москву вечером 18 октября. По данным АТОР, самолет вылетел с небольшой задержкой примерно в 19:20 и около полуночи сел в Вильнюсе.

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После Boeing 777 направился в Москву и прибыл в столичный аэропорт Шереметьево около 1:20 четверга, 19 октября. Общее время задержки составило менее двух часов.

«Подробности и причины произошедшего на данный момент устанавливаются», — сказано в публикации. При этом издание TourDom отметило, что поводом для экстренной посадки могла стать необходимость оказать помощь человеку на борту.

Ранее рейс лоукостера EasyJet из Амстердама в Манчестер сорвался из-за того, что пилота укусил комар. Пассажирам пришлось ждать вылета пять часов, пока борт обрабатывали от насекомых.

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    Мария Борисова
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