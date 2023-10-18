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19:11, 18 октября 2023Путешествия

Комар укусил пилота и сорвал рейс самолета

The Sun: комар укусил пилота EasyJet и задержал рейс на пять часов

Фото: Horacio Villalobos / Corbis / Getty Images

Комар укусил пилота самолета лоукостера EasyJet и сорвал рейс из Амстердама в Манчестер. Об этом сообщил таблоид The Sun.

Пассажирам Airbus A320 пришлось ждать вылета пять часов, потому что воздушное судно очищали от насекомых. По данным издания, людям объяснили задержку тем, что у лайнера якобы возникли технические трудности.

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«Время отправления на табло все увеличивалось и увеличивалось, — рассказала одна из путешественниц. — В конце концов пилот вышел и сказал нам, что в кабине его укусил комар, поэтому он хочет провести глубокую очистку всего самолета на случай, если насекомых окажется больше».

Клиентка перевозчика также возмутилась, что единственной компенсацией за отложенный вылет был ваучер на питание на сумму 3,9 фунта (462 рубля).

Ранее рой комаров атаковал пассажиров рейса мексиканской авиакомпании Volaris. Рейс перенесли на несколько часов.

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    Мария Борисова
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