Рой комаров атаковал пассажиров самолета, сорвал вылет и попал на видео

Рой комаров атаковал самолет Volaris из Гвадалахары в Мехико и сорвал вылет

Рой комаров атаковал пассажиров рейса мексиканской авиакомпании Volaris, сорвал вылет и попал на видео. Кадры публикует New York Post.

Уточняется, что самолет должен был вылететь из Гвадалахары в Мехико, но рейс перенесли на несколько часов из-за насекомых на борту. На записи видно, как стюардессы размахивают руками и распыляют аэрозоль, чтобы избавиться от вредителей. В это время пассажиры сидят на местах и наблюдают за происходящим.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково рой пчел атаковал самолеты и сорвал рейсы в Москву и Казань. Пчелы облепили один из лайнеров, как только к нему подогнали трап.