Рой пчел атаковал самолеты в Пулково и сорвал рейсы

В Пулково перенесли рейсы в Москву и Казань из-за атаковавших самолет пчел

В петербургском аэропорту Пулково рой пчел атаковал самолеты и сорвал рейсы в Москву и Казань. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что рейс Nordwind Airlines в Казань был перенесен, так как пчелы облепили самолет, как только к нему подогнали трап. В аэропорту приняли решение, что это может быть опасно для пассажиров. Лайнер до Москвы задержали по той же причине.

Ранее рой диких пчел атаковал самолеты в аэропорту Калькутты в Индии и сорвал два рейса. До сих пор неизвестно, почему пчелы роились на самолетах. Согласно информации источника, они могут перемещать гнезда по двум причинам: либо их первоначальный улей становится нежизнеспособным из-за болезней, вредителей или каких-либо изменений окружающей среды, либо колония его перерастает.