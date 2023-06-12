Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:27, 12 июня 2023Путешествия

Рой пчел атаковал самолеты в Пулково и сорвал рейсы

В Пулково перенесли рейсы в Москву и Казань из-за атаковавших самолет пчел

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В петербургском аэропорту Пулково рой пчел атаковал самолеты и сорвал рейсы в Москву и Казань. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что рейс Nordwind Airlines в Казань был перенесен, так как пчелы облепили самолет, как только к нему подогнали трап. В аэропорту приняли решение, что это может быть опасно для пассажиров. Лайнер до Москвы задержали по той же причине.

Ранее рой диких пчел атаковал самолеты в аэропорту Калькутты в Индии и сорвал два рейса. До сих пор неизвестно, почему пчелы роились на самолетах. Согласно информации источника, они могут перемещать гнезда по двум причинам: либо их первоначальный улей становится нежизнеспособным из-за болезней, вредителей или каких-либо изменений окружающей среды, либо колония его перерастает.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости
    Боррель назвал возможный срок начала переговоров России и Украины
    Кадыров отчитался о работе полка «Север-Ахмат»
    В Совфеде раскрыли предпочтительные сроки завершения конфликта на Украине
    Рой пчел атаковал самолеты в Пулково и сорвал рейсы
    Путин выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони
    Стало известно о состоянии жены убитого в Новой Москве депутата
    Названы самые дружелюбные по отношению к России страны
    Москвичам назвали сроки наступления жары в Москве
    В Скандинавии объявили бойкот производителю продуктов из-за его работы в России
    США запланировали перестроить Совбез ООН ради решения конфликта на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.