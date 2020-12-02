Рой диких пчел атаковал пассажирские самолеты и сорвал рейсы

Mail Online

Рой диких пчел атаковал самолеты в аэропорту Калькутты в Индии и сорвал два рейса. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, впервые насекомые появились на самолете «Вистара» 29 ноября, когда тот стоял на месте в ожидании посадки пассажиров. На следующее утро они снова прилетели в авиагавань и набросились на другое воздушное судно, которое также готовилось к вылету.

В обоих случаях сотрудникам аэропорта пришлось вызывать пожарную машину, чтобы избавиться от них, а рейсы были задержаны по меньшей мере на час.

До сих пор не известно, почему пчелы роились на самолетах. Согласно источнику, они могут перемещать гнезда по двум причинам: либо их первоначальный улей становится нежизнеспособным из-за болезней, вредителей или каких-либо изменений окружающей среды, либо колония его перерастает.

Из-за сокращения популяции пчел, особенно в США и Европе, пчеловоды призывают людей не нападать и не истреблять насекомых, если они роятся в домах, автомобилях, или, как в данном случае — на самолетах. Вместо этого они настоятельно рекомендуют вызывать специалистов, которые могут вручную переместить улей в более безопасное место.