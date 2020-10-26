Туристку в России искусал рой диких пчел до потери сознания

В Краснодарском крае на туристку напал рой диких пчел. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщает «Новая Кубань».

По данным портала, инцидент произошел в выходные в Туапсинском районе края, где женщина отдыхала вместе с мужем. Супруги прогуливались между селами Дефановка и Молдовановка и в какой-то момент наткнулись на рой диких пчел.

Насекомые повели себя агрессивно и искусали женщину, в результате у той возникла сильная аллергическая реакция — она стала терять сознание и задыхаться. Муж туристки обратился в экстренные службы, и на место прибыли специалисты Туапсинского отряда «Кубань-СПАС» совместно с бригадой медиков.

«Врачи оказали женщине экстренную помощь, а спасатели доставили ее к машине скорой медицинской помощи», — рассказали в спасательной организации, добавив, что пострадавшая отказалась от дальнейшей госпитализации.

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