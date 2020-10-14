Популярный российский курорт заполонили гусеницы-«инопланетяне»

Сочи заполонили гусеницы необычного вида, которые удивили пользователей сети. На размещенное в интернете видео с насекомыми, замеченными на популярном курорте, обратил внимание портал «Живая Кубань».

На кадрах видно коричневых гусениц толщиной в несколько сантиметров, обосновавшихся в садах местных жителей в районе Олимпийского парка. «Эти гады едят все наши растения», — пожаловалась автор ролика.

Читатели отметили, что прожорливые насекомые напоминают им «инопланетян». Авторы портала, в свою очередь, указали, что гусеницы относятся к семейству бражников и занесены в Красную книгу России. Они питаются листьями винограда, олеандра, барвинка и чубушника.

Ранее жители Сочи жаловались на нашествие пауков-волков. Люди принялись массово публиковать в соцсетях фотографии членистоногих, забравшихся в их дома, и писать, что брюшко таких пауков величиной с грецкий орех, а лапы достигают пяти-семи сантиметров.