На популярном российском курорте началось нашествие пауков-волков

Жители города-курорта Сочи пожаловались на нашествие пауков-волков. Об этом сообщает «Югополис».

По данным портала, местные жители массово публикуют в соцсетях фотографии насекомых, забравшихся в их дома, и пишут, что брюшко таких пауков величиной с грецкий орех, а лапы достигают пяти-семи сантиметров.

По словам энтомологов, с которыми пообщались журналисты, атаковавшие дома сочинцев насекомые относятся к семейству аранеоморфных пауков, их также называют псевдотарантулами, или пауками-волками. Они не представляют опасности для человека и не укусят, если не брать их в руки. Более того, такие насекомые уничтожают блох, тараканов и вредителей сельхозкультур.

В том случае, если насекомое все же нападет на человека, вред ограничится покраснением или кратковременной болезненностью в области укуса, утверждают авторы издания.

В августе сообщалось, что жительницу Краснодарского края укусил ядовитый паук сак. После случившегося у женщины начался отек дыхательных путей, и ей потребовалась срочная медицинская помощь.