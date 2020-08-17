Один из самых ядовитых пауков укусил женщину на популярном российском курорте

Жительницу Краснодарского края укусил паук сак, который считается одним из самых ядовитых. Об этом сообщает газета РВС.

Как отмечается, инцидент произошел в Динском районе курортного региона. После случившегося у женщины начался отек дыхательных путей, и ей потребовалась срочная медицинская помощь.

«Была острая боль по всей руке, начался отек (...), несмотря на сразу выпитое противоаллергическое средство. Пришлось делать сильный укол», — отметила дочь потерпевшей, добавив, что раньше «смеялась над людьми, которые боятся пауков».

Читатели газеты рассказали журналистам, что тоже видели таких пауков в своих домах, но не пострадали от укусов, поскольку успевали убить паука. В прошлом году, по их словам, сак укусил шестилетнего ребенка, после чего у него опухла рука и поднялась температура.

Ранее сообщалось, что от укусов саков пострадали две жительницы Ярославской области. Одна из них рассказала врачам, что после «укола» в ногу она увидела в траве маленького желтого паука. По ее словам, сперва боль начала распространяться по ступне, а затем онемела вся конечность. В результате женщине пришлось некоторое время провести в больнице.

Желтый паук сак, размер которого составляет около сантиметра, считается одним из самых ядовитых, встречающихся в России. Его укус может вызывать острые болевые ощущения, лихорадку и сильную аллергическую реакцию.

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