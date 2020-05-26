Три мальчика хотели стать супергероями и позволили ядовитому пауку укусить себя

Три брата из боливийской провинции Чайянта позволили ядовитому пауку — черной вдове (каракурт) — укусить себя, так как верили, что станут супергероями. Об этом сообщает издание Daily Star.

Восьмилетний, десятилетний и двенадцатилетний мальчики нашли каракурта и заставили его укусить их, так как считали, что после этого они смогут превратиться в Человека-паука. Персонаж фильмов об этом супергерое приобретает суперспособности после укуса радиоактивного паука.

В результате укусов дети начали испытывать сильную мышечную боль и спазмы, желудочные колики, учащенное сердцебиение. Мать увидела, что сыновья плачут, и отвезла в местную больницу. Там им дали лекарство, но состояние детей не улучшилось. Тогда мальчиков перевели в больницу города Льяльягуа, но им становилось лишь хуже. В конце концов, пострадавших доставили в детскую больницу города Ла-Пас. Братьям дали сыворотку от укусов, и они почувствовали себя лучше. Через пять дней их выписали из больницы.

Глава министерства эпидемиологии и здравоохранения страны Вирджилио Пьетро (Virgilio Pietro) рассказал о случившемся на пресс-конференции, посвященной коронавирусу. Он призвал родителей быть внимательными, так как для детей фильмы могут казаться реальностью.

Свое название черная вдова получила из-за того, что самка обычно убивает и съедает самца после спаривания. Яд черной вдовы в 15 раз сильнее яда гремучей змеи. Обычно эти пауки не агрессивны, и, хотя их укусы могут быть смертельными, в большинстве случаев они редко становятся причиной гибели людей. Как правило, эти пауки кусают только в целях самообороны, например, когда кто-то случайно садится на них.

Ранее сообщалось, что укус ядовитого паука разорил жителя американского города Денвер, штат Колорадо. Ни у него, ни у его родных не оказалось сбережений на покрытие непредвиденных расходов на лечение, поэтому ему пришлось взять экспресс-кредит под огромные проценты.

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