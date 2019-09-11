Ядовитые пауки заполонили жилой дом и изувечили спящего мужчину

В английском городе Саутгемптон, графство Хэмпшир, ядовитые пауки вида ложная черная вдова покусали мужчину и его сына. Об этом сообщает таблоид The Sun.

В июле 26-летний Льюис Пирс (Lewis Pearce) проснулся дома с пятью укусами пауков. Мужчина осмотрел своих детей и обнаружил на теле трехлетнего сына Фредди (Freddie) такие же отметины. Из-за острых болей последние два месяца британец не может ходить на работу и даже принимать душ.

Пирс опасается за безопасность Фредди, а также своей пятилетней дочери Лейси (Lacey) и семимесячной Бетани (Bethany). «Больше всего боюсь за Бетани, поскольку по ночам она спит в моей комнате, — объясняет отец. — Именно ночью пауки и напали на меня».

По мнению жены Пирса, если ядовитые пауки покусают маленьких детей так же сильно, как их отца, у них не будет шанса на выживание. «Я сижу дома и слежу за детьми, а Льюис не может ходить на работу, — пожаловалась супруга. — Мы будто попали в непроглядный тоннель».

Пирс уже обращался к властям с просьбой вытравить ложных черных вдов из жилого дома, однако ему ответили, что власти «не занимаются пауками». Позже представитель городского совета Саутгемптона заявил, что они со всей серьезностью рассматривают подобные жалобы.

«Больше никто не жаловался на пауков, но мы проведем расследование и проконсультируем пострадавших», — подчеркнули в совете.

Стеатода крупная, или ложная черная вдова — вид ядовитых пауков рода Steatoda, напоминающих внешне черную вдову. Их укус опасен для человека и сопровождается мышечными спазмами, болью, лихорадкой, потливостью и общим недомоганием. Яд ложной черной вдовы используют в медицине.

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