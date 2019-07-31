Гигантский паук заполз к женщине в комнату и довел ее до истерики

Жительница австралийского города Таунсвилл, штат Квинсленд, опубликовала в Facebook фотографии заползшего в ее дом паука из семейства Sparassidae и попросила о помощи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Кто-нибудь может убрать этого монстра из моего дома?? Немедленно!???» — истерично написала Лари Кларк (Laree Clarke), сопроводив пост двумя снимками паука. Женщина призналась, что пыталась заточить непрошеного гостя в контейнер, однако паук, который был размером с ее ладонь, не поместился в тару.

Многие пользователи отреагировали на публикацию шутками. «Подожги его», — советовали одни. «Тебе остается только сжечь дом», — глумились другие. Некоторые комментаторы иронично отметили, что паук должен платить за проживание в ее доме.

Представители семейства Sparassidae — это крупные и активные неядовитые пауки, обитающие в Австралии. Они выполняют полезную функцию в домах, уничтожая других насекомых. Особи этого семейства не опасны для человека.

В мае сообщалось, что в австралийском городе Вуллонгонг, штат Новый Южный Уэльс, мужчину доставили в больницу с подозрением на укус одного из самых ядовитых пауков на планете. Специалисты не смогли точно определить вид паука, предположив, что он относится к семейству воронковых.

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