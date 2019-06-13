Бабушка случайно подала внукам ягоды с ядовитым пауком

В английском городе Ньюарк-он-Трент, графство Ноттингемшир, женщина купила в магазине упаковку с виноградом и обнаружила в ней паука-птицееда. Об этом сообщает британское издание The Sun.

63-летняя Джиллиан Шиверс (Gillian Shivers) передавала внукам коробку с ягодами и увидела выползающего из нее членистоногого. Она позвала мужа Тони (Tony), который поймал паука и утопил его в кастрюле с горячей водой. По словам британки, произошедшее привело ее в ужас.

Предположительно, паук попал в упаковку, когда виноград перевозили из Чили. Сеть магазинов Morrisons, в одном из которых Шиверс приобрела виноград, предложила ей в качестве компенсации подарочный сертификат на десять фунтов стерлингов (819 рублей). На данный момент компания проводит внутреннее расследование.

Пауки-птицееды — членистоногие, отличающиеся экзотическим внешним видом, длинными мохнатыми конечностями и броским окрасом. Все виды птицеедов в той или иной степени ядовиты, однако некоторые из них имеют относительно низкую степень токсичности яда.

В апреле сообщалось, что жительница Шотландии обнаружила паука в курином бургере из «Макдоналдса». Девушка сразу же вернула остатки блюда в заведение, а менеджер, по ее словам, не извинился, а заменил испорченный бургер.

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