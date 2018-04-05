Шотландка отведала паука в бургере из «Макдоналдса»

Жительница Шотландии обнаружила паука в курином бургере из «Макдоналдса». Об этом сообщает The Sun.

Оперная певица Кьяра Харви (Ciara Harvie) заехала перекусить в один из ресторанов сети в Эдинбурге в понедельник, 2 апреля. Она заказала Макчикен за 3,19 фунта (285 рублей), но когда откусила от него, обнаружила мертвого паука между листьями салата. Девушка сразу же отдала остатки блюда в заведение, а менеджер, по ее словам, не извинился, а заменил испорченный бургер. Есть его Харви отказалась.

Позже представители фастфуда связались с девушкой и извинились за произошедшее, а также предложили ей бесплатный обед, который Харви тоже не приняла.

Артистка поделилась фотографией паука на своей странице в Facebook. В подписи к снимку она отметила, что не собирается в ближайшее время есть в «Макдоналдсе». Постом поделились почти две тысячи человек.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!