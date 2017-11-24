Австралийка съела половину бургера и обнаружила в нем яйца личинок

Жительница австралийского города Карлтон Кандис Джонс (Candice Jones) опубликовала в своем Facebook пост, в котором рассказала о неприятном опыте покупки еды в «Макдоналдс». На рассказ обратило внимание британское издание The Sun.

Девушка утверждает, что обнаружила в своем бургере яйца личинок. Джонс объяснила, что пришла в «Макдоналдс», чтобы попробовать новинку, съела половину бургера и решила посмотреть на него. Внутри она наткнулась на нечто чужеродное, что, по ее словам, оказалось личинками.

Джонс отметила официальный аккаунт «Макдоналдс» в посте и попросила сотрудников связаться с ней: «Я с удовольствием обсужу с кем-нибудь этот абсолютно отвратительный и травмоопасный опыт».

В комментариях отметились журналисты нескольких изданий, представители сети ресторанов пока не прокомментировали ситуацию.

В августе американка обнаружила в игровом доме для детей в «Макдоналдс» игру с изображением «соблазняющей» обнаженной женщины. Она подвела свою дочь к автомату, на котором можно разложить карточный пасьянс, и увидела фотографию женщины в соблазнительной позе без какой-либо одежды.