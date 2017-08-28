В детской игре из «Макдоналдс» обнаружили голую соблазнительницу

Жительница города Мун (штат Пенсильвания, США) Дженнифер Мадрик (Jennifer Mudrick) обнаружила в игровом доме для детей в «Макдоналдс» игру с изображением «соблазняющей» обнаженной женщины. Об этом сообщает портал Consumerist.

Оставив свою 11-летнюю дочь у сенсорного аппарата, на котором дети могут разложить карточный пасьянс, американка на одной из карточек увидела фотографию женщины в соблазнительной позе без какой-либо одежды.

Мать сообщила об этом сотрудникам «Макдоналдс», но те предпочли не выключать аппарат. По словам представителей сети ресторанов быстрого питания, игра существует уже более 10 лет, и ранее жалоб на нее не поступало.

Пользователи соцсетей поддержали Мадрик, отметив, что подобным изображениям не место в детской игре.

В начале августа семья мусульман из Нью-Йорка рассказала о том, что сотрудник «Макдоналдс» специально подсунул им свинину в куриные сэндвичи «МакЧикен». Пострадавшие сообщали, что одного из членов семейства дважды стошнило, когда он понял, что в бургере свинина вместо курицы.