Суицидальный фейк «Макдоналдса» обманул соцсети

В сети обратили внимание на фейковый аккаунт в Twitter сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс», который начал публиковать сообщения суицидального характера. Об этом сообщает Gizmodo.

Учетная запись была создана в октябре 2016 года и в первых нескольких твитах действительно рекламировала предложения кафе в Гонконге. В мае этого года верифицированная страница «Макдоналдса» упомянула фейковый гонконгский аккаунт.

24 июля фейковая страница начала публиковать странные записи: к примеру, в профиле появилось сообщение о «сучке, которая бесится из-за чизкейка, пока дети умирают». После появления загадочных ругательств страница продолжила рекламировать предложения в Гонконге.

27 июля подставной «Макдоналдс» опубликовал сообщение «Убейте меня, я хочу умереть», а позднее добавил: «Где мой сын, они забрали моего сына».

Кому принадлежит аккаунт, неизвестно. Представители ресторана подтвердили, что аккаунт является фейковым. Пользователи Twitter начали массово выражать беспокойство. Некоторые отметили, что надеются на возвращение таинственного сына, и пожелали автору фейка преодолеть кризис.