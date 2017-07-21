Трансляция «второго пришествия Христа» собрала у экранов миллионы зрителей

Прямой эфир американского новостного агенства Newsfeed собрал у экранов более 18 миллионов человек. Трансляция была запущена на его странице в Facebook.

В течении четырех часов администрация профиля демонстрировала зрителям гигантский и необычно яркий грозовой фронт, сопровождающийся характерными раскатами грома и шумом дождя. Трансляция собрала более 380 тысяч репостов и 290 тысяч комментариев пользователей, которые активно призывали всех поверить во второе пришествие Иисуса Христа.

«Похоже, что Иисус возвращается. Сейчас самое благоприятное время, чтобы узнать бога своего — Иисуса Христа», — утверждали они.

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Некоторые предпочли верить в необычное природное явление и даже во вторжение инопланетян. «Похоже на вихрь! Инопланетяне прибывают», — отметили они.

Тем не менее большинство пользователей заявило, что трансляция Newsfeed — это фейк. В доказательство они привели Instagram-аккаунт пользователя jonathanwennstroem, который опубликовал сделанное с помощью графики «пришествие Христа» еще в начале июля. В итоге прямой эфир оказался зацикленной гифкой, непрерывно повторяющейся каждые четыре секунды.