Источник сообщил о снятых «Аль-Джазирой» фейках с новой химатакой в Сирии

Стрингеры телеканала «Аль-Джазира» провели постановочные съемки якобы очередного случая применения армией Сирии химического оружия против мирного населения, сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

Он уточнил, что данные о фейковой съемке панарабского канала «подтверждены по нескольким каналам информации».

28 апреля Организация по запрещению химического оружия, которая ведет расследование химической атаки в Идлибе, отказалась раньше времени возлагать вину на какую-либо сторону. В организации заявили, что им доподлинно известно только то, что 4 апреля в сирийской провинции был использован зарин.

Оппозиция настаивает на том, что химическое оружие было использовано силами, лояльными президенту Башару Асаду, в результате чего 87 человек погибли и более 200 пострадали. Асад назвал произошедшее провокацией, отметив, что никакой химической атаки не было. По его словам, заявления о якобы произошедшей химатаке были нужны лишь для того, чтобы оправдать последовавший американский удар по авиабазе Шайрат.

26 апреля вину за химатаку в Сирии на официальные власти возложила и Франция. Российский МИД подверг это утверждение жесткой критике.