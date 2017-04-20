Россия представила в ОЗХО доказательства постановки химатаки в Сирии

Москва представила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ряд доказательств, свидетельствующих о постановочном характере инцидента с возможным применением боевых отравляющих веществ в сирийской провинции Идлиб. Об этом в интервью ТАСС сообщил постоянный представитель России при организации Александр Шульгин.

По его словам, на заседании Исполнительного совета ОЗХО в Гааге директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов продемонстрировал несколько фотографий с места вероятной химатаки, несмотря на попытки воспрепятствовать этому со стороны представителей ряда стран Запада.

Материалы по теме Демонстративный бросок «Томагавка» Как ракетный удар США по базе Шайрат отразится на международных отношениях

Шульгин рассказал, что Ульянов указал на ряд нестыковок между распространившимися роликами на YouTube и оперативными фотографиями с места инцидента. «Утверждается, например, то, что был использован зарин, одним из симптомов поражения которым являются суженные зрачки. Между тем, на снимках видно, что у детей зрачки расширены», — отметил постпред.

Также он указал на характер воронки, на которую ссылались представители гуманитарных организаций. «След явно не от авиационной бомбы или ракеты, а, скорее, наводит на мысль о том, что был организован взрыв небольшого боеприпаса на земле с добавлением каких-то химикатов», — продолжил Шульгин.

«Словом, видна постановка этого инцидента, возникает законный вопрос о расследовании», — резюмировал дипломат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассматривает инцидент с предполагаемой химической атакой в сирийском Хан-Шейхуне как провокацию, направленную на подрыв перемирия и политического процесса в стране.

4 апреля сирийская оппозиция заявила о применении правительственными сирийскими силами химического оружия в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб), в результате чего 87 человек погибли и более 200 пострадали. Дамаск заявил о непричастности к инциденту, однако в ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ракетного удара по аэродрому Шайрат (используется сирийской правительственной авиацией; по мнению Вашингтона, именно оттуда вылетели самолеты с запрещенными боеприпасами). Было выпущено 58 крылатых ракет.