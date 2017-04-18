Сирия обвинила коалицию во главе с США в гибели более 20 жителей Дейр-эз-Зора

В результате ударов авиации возглавляемой США коалиции по объектам в провинции Дейр-эз-Зор погибли более 20 мирных жителей. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

Жертвами налета в городе Аль-Букамаль, совершенного 18 апреля, стали не менее 16 мирных граждан, около 40 получили ранения.

Днем ранее самолеты выпустили 12 ракет по зданию сельскохозяйственного техникума и нескольким жилым зданиям в поселке Аль-Хусейния. При этом погибли семь человек, среди них две женщины, 12 местных жителей получили ранения различной степени тяжести.

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3 апреля издание The Independent со ссылкой на данные Сирийской организации по правам человека (SNHR) сообщило, что от бомб и ракет коалиции, возглавляемой США, погибло больше мирных сирийцев, чем в результате действий «коалиции, возглавляемой Россией» или боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России).

По информации SNHR, в общей сложности ИГ уничтожило за март 119 мирных сирийцев, включая 19 детей и семь женщин. «Силы, возглавляемые Россией» (что имеется в виду под этим термином, организация не сообщает), ответственны за гибель 224 гражданских лиц, в том числе 51 ребенка и 42 женщин. В то же время международная коалиция, возглавляемая США, виновна в убийстве 260 гражданских, в том числе 70 детей и 34 женщин.