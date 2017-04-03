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Правозащитники назвали лидера по убийству мирного населения в Сирии

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От бомб и ракет коалиции, возглавляемой США, за последний месяц погибло больше мирных сирийцев, чем от рук «коалиции, возглавляемой Россией» или боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Об этом сообщает The Independent со ссылкой на данные Сирийской организации по правам человека (SNHR).

По информации SNHR, в общей сложности ИГ уничтожило за март 119 мирных сирийцев, включая 19 детей и 7 женщин. «Силы, возглавляемые Россией» (что имеется в виду под этим термином, организация не сообщает), ответственны за гибель 224 гражданских лиц, в том числе 51 ребенка и 42 женщин. В то же время международная коалиция, возглавляемая США, виновна в убийстве 260 гражданских, в том числе 70 детей и 34 женщин.

Еще одна организация — британская Airwars, подсчитала, что март 2017 года для американской коалиции был пиковым по числу жертв на Ближнем Востоке. В общей сложности от ее авиаударов в Ираке и Сирии погибли 1472 человека, почти тысяча из которых — гражданские лица. Эксперты Airwars в то же время заявили, что необходимо с осторожностью подходить ко всем заявлениям о потерях в ходе войны в Ираке и Сирии.

Ранее иракские СМИ сообщали, что 17 марта в результате бомбардировок иракского Мосула силами коалиции во главе с США погибли около 200 мирных жителей. В заявлении коалиции, выпущенном в субботу, 1 апреля, говорилось, что она признает вину в гибели по меньшей мере 396 гражданских лиц в 2014-2017 годах в Ираке и Сирии в результате авиаударов.

Сирийская организация по правам человека (SNHR) — неправительственная организация, созданная в 2011 году в Великобритании.

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Masked members of the collective "500 Brothers" take part in a march supporting a general strike in Cayenne, French Guiana, Tuesday, March 28, 2017. France announced Tuesday that it will send two high-level ministers to French Guiana as more than 10,000 protesters marched through the streets of the French territory in South America during the second day of a general strike over crime and economic hardship. Заморский бунт
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