Силовые структуры
 

Конашенков выразил удивление сокрытием США преступлений террористов в Мосуле

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Игорь Конашенков
Игорь Конашенков

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков выразил удивление, что США скрывают преступления террористов в иракском Мосуле и наносят удары по зданиям с мирными жителями, зная о провокациях. Его слова приводит РИА Новости.

«Какие мотивы движут американским командованием, скрывающим завесой секретности военные преступления террористов от международной общественности?» — задался он вопросом. «Почему возглавляемая США международная коалиция, располагая этими сведениями, все равно своими "умными бомбами" наносит воздушные удары по зданиям с мирными жителями, заведомо обрекая их на страшную гибель?» — сказал генерал.

По его словам, абсурдные заявления Пентагона, оправдывающие массовые жертвы от бомбардировок США в Ираке, показывают истинный уровень планирования операций. Он напомнил, что ранее пресс-секретарь возглавляемой США международной коалиции Джозеф Скрокка заявил журналистам, что прорабатывается вопрос рассекречивания видеоролика, который показывает, как боевики прячут гражданских лиц в здании западного Мосула, из которого затем ведут стрельбу, чтобы спровоцировать ответный удар коалиции.

Сравнивая действия антитеррористических сил в Алеппо и Мосуле, Конашенков заявил о «стилистических» различиях действий ВКС России и ВВС США. Он подчеркнул, что российская авиация в Алеппо не применялась, внимание было сосредоточено на гуманитарной сфере. В Мосуле же, по заявлению представителя коалиции Джозефа Скрокка, несмотря на жертвы мирного населения, коалиция «не намерена отступать, даже когда борьба становится тяжелой», — сказал Конашенков. Поэтому о каких-то гуманитарных аспектах операции ВВС США в Мосуле не может быть и речи, заключил генерал.

Операция на западе Мосула проходит при участии авиации международной коалиции. Однако в связи с возросшим числом жертв среди гражданского населения иракские силовики 28 марта приняли решение временно прекратить боевые действия.

Ранее иракские СМИ сообщали, что 17 марта в результате бомбардировок Мосула погибли около 200 мирных жителей. В заявлении коалиции, выпущенном в субботу, 1 апреля, говорилось, что она признает вину в гибели по меньшей мере 396 гражданских лиц в 2014-2017 годах в Ираке и Сирии в результате авиаударов.

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